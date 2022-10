Muriel: “Udine piazza a cui voglio bene e cui devo tanto. Ringrazio i Pozzo”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, è tornato a parlare del suo legame con l’Udinese: “Ogni volta che vengo parto tranquillo però poi cominciano i fischi e un po’ mi viene voglia di segnare ed esultare. Questa è una piazza a cui voglio tanto bene perché è stata l’Udinese a portarmi in Italia e aprirmi le porte ad un campionato come come questo. E’ una squadra a cui devo tanto, ringrazio i Pozzo”.

foto: Twitter Atalanta