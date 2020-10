Muriel trascina l’Atalanta a Crotone: successo per 2-1 per i bergamaschi

L’Atalanta batte il Crotone nel primo anticipo della sesta giornata di campionato. I bergamaschi si sono imposti 2-1 allo Scida, riscattando le due sconfitte di fila con Napoli e Sampdoria.

La Dea è stata trascinata da Luis Muriel che è partito dal 1′ minuto al posto di Zapata, entrato nella ripresa al suo posto. Doppietta per l’attaccante colombiano per il temporaneo 2-0, ma a cinque minuti dalla fine del primo tempo, arriva la rete di Simy che accorcia le distanze per Stroppa e i suoi.

Nella ripresa, Gasperini perde Hatebour e Romero per infortunio ma controlla la gara, anche con gli innesti di Zapata e Ilicic.

I bergamaschi tornano al successo e salgono a 12 punti in classifica. Il Crotone resta ultimo a 1, nell’unico punto conquistato contro la Juventus.

