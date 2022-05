Muriel suona la carica: “Vogliamo l’Europa a tutti i costi”

Al termine della partita vinta contro lo Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn Muriel, il quale ha esternato a caldo la sua gioia soffermandosi inizialmente sull’Europa obiettivo che l’Atalanta non vuole fallire: “Abbiamo tanta voglia e lo dimostriamo. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in casa e questo non ci ha permesso di lottare per obiettivi più importanti. Abbiamo però ancora tanto da dare e faremo di tutto per raggiungere l’Europa”. Il colombiano prosegue il suo intervento parlando anche della sfida contro il Milan, avversaria dei bergamaschi di sabato prossimo, sottolineando con quale spirito scenderanno in campo : “Con lo spirito che mettiamo sempre in campo, per raggiungere i nostro obiettivi. Loro si giocano tanto, ma anche noi”.

L’attaccante ha poi parlato della sua esultanza, dopo il gol realizzato al sedicesimo minuto del primo tempo: “Ogni partita le mie bambine mi mandano un video e oggi toccava alla più grande. Poi sui social lo vedrete”. Riguardo la sfida a Roma e Lazio per la conquista di un posto in Europa, Muriel non ha dubbi e rilascia queste parole: “Ci siamo per l’Europa, abbiamo buttato già tanto in questa stagione esperiamo di finirla bene. Facciamo 6 punti, poi vedremo cosa faranno le altre”. Riguardo la sua esperienza a Bergamo, l’ex attaccante di Fiorentina e Lecce esclama: “Sto bene, mi alleno in maniera diversa, sono più maturo e questo mi ha aiutato sia come uomo che come calciatore”.

Foto: Muriel-Twitter-ufficiale-Atalanta