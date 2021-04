Muriel, stagione da record: mai così tanti gol e assist in un singolo campionato per il colombiano

La stagione di Luis Muriel è sempre più da record. Con il gol e l’assist di ieri per la vittoria dell’Atalanta contro il Bologna, il colombiano ha stabilito un nuovo record personale, anzi due. Muriel ha superato il numero di gol e di assist che aveva mai fatto in una singola stagione in Serie A, l’attaccante dell’Atalanta è a quota 19 reti, l’anno scorso si era fermato a 18, e mentre ha raggiunto quota 8 assist e mancano ancora 5 partite per incrementare questo record. Con i suoi numeri sta portando l’Atalanta ad un altro anno trionfante.

Foto: Instagram personale