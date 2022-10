Muriel: “Siamo delusi, potevamo vincere. Ci siamo fatti rimontare negli ultimi 20 minuti. Dobbiamo migliorare”

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, è deluso per il pareggio in rimonta subito dall’Udinese per 2-2.

Queste le sue parole a Dazn: “Resta il rammarico e la delusione per essersi fatti recuperare negli ultimi venti minuti. Se dobbiamo recriminare qualcosa è questo, quando giochi contro una delle squadre migliori e sei sopra di due gol devi chiudere la partita”.

Foto: twitter Atalanta