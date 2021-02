Muriel: “Se l’Atalanta gioca come oggi sarà difficile anche per il Real Madrid”

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo sul Napoli: “Era molto importante vincere oggi. La vittoria ha un peso molto importante nella corsa Champions, è una spinta molto importante inoltre per la partita di mercoledì col Real Madrid.

In campionato volevamo recuperare il terreno che avevamo perso e oggi abbiamo meritato questa vittoria. Il Napoli è un rivale di livello, giocare così bene contro di loro è una cosa che mi dà tanta motivazione. Il mister mi sta dando spazio e voglio sfruttarlo al meglio.

Real Madrid? Se l’Atalanta gioca come oggi, concedendo poco e creando tanto, sarà molto difficile anche per loro. Noi cercheremo di andare a giocarcela, è un’opportunità unica”.