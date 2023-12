Muriel, quel tacco magico che spiega l’irresistibile bellezza del calcio

Luis Muriel e una prodezza straordinaria. Quel colpo di tacco che ha steso il Milan all’ultimo secondo è la sintesi estrema che spiega cosa sia il calcio e per quale motivo sia considerato lo sport più bello del mondo. Gasperini ha giustamente sottolineato i fischi che hanno accompagnato l’ingresso di “Lucio”, spiegando come la prossima volta sarebbe meglio evitare. Perché quei fischi (“non sono stati pochi”, ha spiegato l’allenatore dell’Atalanta) non avevano tenuto conto di una prodezza che è da sempre nelle corde dell’attaccante colombiano. “In allenamento prova sempre queste cose, gli ho detto di farle in partita”, così Gasperini che non vedeva l’ora di godersi Muriel a colori. Di tacco è praticamente all’ultimo secondo: quel tacco magico che spiega l’irresistibile bellezza del calcio.

Foto: Muriel instagram personale