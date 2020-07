Muriel porta l’Atalanta a -1 dall’Inter. Torna a vincere anche la Fiorentina

Il Brescia torna a vincere, non accadeva dal 14 dicembre: a regalare i 3 punti alle Rondinelle contro l’Hellas Verona, una rete del giovane classe 2002 Andrea Papetti e il raddoppio di bomber Alfredo Donnarumma in pieno recupero. Non sbaglia nemmeno l’Atalanta, che affonda il Cagliari grazie ad un calcio di rigore trasformato da Luis Muriel e si porta a -1 dall’Inter. Trova la prima vittoria dopo il lockdwon, invece, la Fiorentina, che al Tardini batte 2-1 il Parma grazie alla doppietta dal dischetto di Erick Pulgar. Per gli emiliani, in gol Juraj Kucka. Fa tutto nel primo tempo, poi, la Sampdoria, che affossa la SPAL in soli 45 minuti con un secco 3-0 firmato da Manolo Gabbiadini e dalla doppietta di Karol Linetty. Infine, pareggia l’Udinese, che va in vantaggio di due gol sul Genoa grazie alle reti di Seko Fofana e Kevin Lasagna, ma poi si fa raggiungere nel finale dalla rete di Goran Pandev e da Andrea Pinamonti, che ribatte in porta il rigore parato da Musso.

SABATO 4 LUGLIO 2020

Ore 17.15 – Juventus-Torino 4-1 (Dybala, Cuadrado, Ronaldo, autorete Djdji – rig. Belotti)

Ore 19.30 – Sassuolo-Lecce 4-2 (Caputo, rig. Berardi, Boga, Muldur – Lucioni, rig. Mancosu)

Ore 21.45 – Lazio-Milan 0-3 (Calhanoglu, rig. Ibrahimovic, Rebic)

DOMENICA 5 LUGLIO 2020

Ore 17-15 – Inter-Bologna 1-2 (Lukaku – Juwara, Barrow)

Ore 19.30 – Brescia-Hellas Verona 2-0 (Papetti, Donnarumma)

Ore 19.30 – Cagliari-Atalanta 0-1 (rig. Muriel)

Ore 19.30 – Parma-Fiorentina 1-2 (Kucka – 2 rig. Pulgar)

Ore 19.30 – Sampdoria-SPAL 3-0 (2 Linetty, Gabbiadini)

Ore 19.30 – Udinese-Genoa 2-2 (Fofana, Lasagna – Pandev, rig. Pinamonti)

Ore 21.45 – Napoli-Roma

CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 63; Roma 48*; Milan 46; Napoli 45*; Hellas Verona 42; Bologna 41; Sassuolo 40; Cagliari, Parma 39; Fiorentina 34; Sampdoria, Udinese 32; Torino 31; Genoa 27; Lecce 25; Brescia 21; SPAL 19.

*una partita in meno

Foto: La Gazzetta dello Sport