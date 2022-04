Muriel: “Pareggio molto importante, al ritorno potremo passare con un’ottima fase difensiva”

Luis Muriel, autore del gol dell’Atalanta nel corso del match di Europa League contro il Lipsia, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Il gol è stato molto bello, mi ha fatto piacere. Avrei apprezzato ancora di più se fosse servito per la vittoria, ma credo che anche un pareggio sia molto importante dato l’avversario che affrontavamo e l’andamento della partita. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma anche loro hanno creato pericoli. Ce la giocheremo al ritorno.

Quando gioco in una posizione centrale il mister mi chiede di essere il riferimento lì in mezzo, ma per le mie caratteristiche tendo sempre ad allargarmi sulla sinistra per poi rientrare sul destro. Sono giocate che faccio spesso, oggi è andata bene in occasione del gol. In questi giorni lavoreremo, analizzeremo gli errori commessi così come fatto dopo il Napoli, per non avere più questi problemi. Chi ha più chances di passare? Il Lipsia è una squadra forte, dovremo giocare su questi livelli, la loro forza è l’attacco, con un’ottima fase difensiva potremo qualificarci“.

