Muriel non basta: Benzema, Ramos e Asensio spengono le speranze dell’Atalanta (3-1). Real ai quarti di Champions

All’Estadio Alfredo di Stefano è il Real Madrid a fare la partita, l’Atalanta aspetta e riparte. La prima chance pericolosa capita tra i piedi di Vinicius, ma Djimsiti si immola e salva i suoi. Il gol arriva al 34′ dopo un clamoroso errore di Sportiello, pallone regalato a Modric che serve Benzema ed il francese non sbaglia: è 1-0 per la squadra di Zidane. Polemiche per il fischio finale dei primi 45′, arrivato quando Muriel era stato trovato da solo e in avvicinamento alla porta avversaria. La ripresa si apre male per l’undici di Gasperini: al 57′ si fa male Gosens ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, pochi minuti più tardi il Real Madrid raddoppia su rigore. Palla persa da Ilicic a centrocampo, con Vinicius che in uno contro uno va a sfidare Toloi. Il brasiliano lo stende in area e dal dischetto non fallisce Sergio Ramos, Sportiello intuisce ma la palla finisce comunque in rete. E’ 2-0 Blancos. Occasione per riaprire il match con Zapata, ma è bravo ad opporsi Courtois; sulla ripartenza Benzema salta più in alto di tutti e trova la parata di Sportiello, sulla ribattuta ancora il francese e la palla sbatte sul palo.

Muriel su punizione calcia in maniera splendida e trova la rete che accorcia le distanze al minuto 83, pronti, via ed il Real si riporta avanti di due reti con il 3-1 di Asensio. Nel finale Rodrygo va vicino al 4-1, poi l’olandese Makkelie fischia tre volte: Zidane e i suoi sono ai quarti di finale di Champions League.

Foto: Twitter Real Madrid