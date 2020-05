Muriel lancia la sfida a Zapata: “Ora proverò a togliergli il posto”

Luis Muriel lancia la sfida a Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, infatti, ha parlato ai microfoni di ESPN Colombia: “I nostri tanti gol? La squadra crea 10-15 occasioni da rete a partita: di queste, almeno 6-7 sono nette – ha esordito – Per un attaccante è bello, perché ci sono tante chance di segnare: in passato non mi era mai capitato nelle altre squadre. Noi punte siamo chiamate ad un grande lavoro, perché la squadra va in pressione quando perde palla. Concorrenza con Zapata? Nel reparto, sono quello che fino ad ora ha giocato di meno: anche se non parto titolare, ho almeno un paio di occasioni in ogni gara e fino a qui ho fatto registrare numeri importanti, con 14 reti stagionali. È difficile trovare spazio perché la competizione è di livello: io cerco sempre di dare il massimo sperando di trovare maggiore minutaggio. Ora proverò a vedere se è possibile togliere il posto a Zapata.”

Foto: sito ufficiale Atalanta BC