Muriel, l’addio è più vicino: può lasciare l’Atalanta per l’Orlando City

Il calciomercato in Italia si è chiuso giovedì scorso, ma in altri Paesi le trattative vanno avanti. E Luis Muriel potrebbe salutare l’Atalanta per trasferirsi in MLS. L’attaccante colombiano, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con la Dea, sta trovando poco spazio in nerazzurro e nelle ultime ore stanno avanzando positivamente le trattative che potrebbero portarlo all’Orlando City. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, La trattativa tra il colombiano e la franchigia americana è in corso da giorni e, tra oggi e domani, Luis Muriel potrebbe salutare l’Atalanta per iniziare una nuova avventura in MLS.

Foto: Instagram Atalanta