Muriel inventa, Musso para un rigore, poi autogol di Zappacosta: 1-1 Atalanta a Lipsia

Termina 1-1 il match di andata dei Quarti di Finale di Europa League tra Atalanta e Lipsia, giocato in terra tedesca. Un esondante Muriel rompe gli equilibri al 17′, con uno sfondamento seguito da un tiro all’incrocio. I padroni di casa restano in partita e, pochi minuti dopo, centrano il palo con André Silva. In chiusura di frazione è il palo a negare il raddoppio a Pasalic. Nella ripresa, precisamente al 58′, Musso è portentoso: doppia parata dell’argentino, che neutralizza un calcio di rigore di André Silva e, subito dopo, dice no al tap-in di Orban. Un minuto dopo quanto appena scritto, uno sfortunato autogol di Zappacosta riporta la partita in parità. La Dea non demorde e centra nuovamente il palo, questa volta con Koopmeiners. La partita è davvero frizzante: anche il conto dei legni viene eguagliato, dato che tocca a Szoboszlai finire su questa lista speciale. In pieno recupero, al 92′, Demiral effettua un miracoloso salvataggio sulla linea. Il match termina dunque 1-1: appuntamento giovedì prossimo nella cornice del Gewiss Stadium.

Foto: Twitter Atalanta