Muriel insegue il Mondiale: “Col Venezuela partita da giocare alla morte”

Ultima chiamata per la Colombia, che dovrà battere il Venezuela per poter agguantare il quinto posto nel Girone sudamericano e disputare il playoff intercontinentale valevole per la qualificazione al Mondiale. Luis Muriel ha caricato i suoi in conferenza stampa: “L’hanno manifestato loro, così come noi: col Venezuela è una partita da giocare alla morte, vista la rivalità che c’è fra le due squadre. Il ct Pekerman gioca sempre all’attacco, vuole vincere ogni partita e ci aspettiamo quindi un Venezuela determinato a prendersi la partita, proprio come noi“.

Foto: Twitter Atalanta