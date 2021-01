Muriel: “Gomez? È un amico. Ci manca, tutti vorrebbero averlo in squadra”

Luis Muriel, intervistato dell’Eco di Bergamo, ha parlato del suo compagno di squadra Alejandro Gomez, e della sua situazione con il club atalantino: “Si sente la mancanza del Pupu, tutti vorrebbero in squadra un giocatore come lui. Spero che la situazione si possa risolvere e che lui possa trovare la migliore soluzione, per sé e per la sua carriera. Gomez per noi è un grande amico prima ancora che compagno di squadra. Non ho parlato con lui della situazione e non so a che punto sia: di certo, lui si sta allenando per mantenere la forma ed essere pronto per ciò che succederà”.

Foto: Twitter atalanta