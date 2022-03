Muriel: “Gioco a calcio per vivere serate come questa”

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commentato a Sky il successo sul Bayer Leverskusen e la sua doppietta.

Queste le sue parole: “Ci voleva una vittoria come questa, giocare così bene e fare tanti gol. Peccato per il secondo gol loro, ma andiamo a giocare lì con due risultati. Ho cercato di avere sempre la tranquillità necessaria per lavorare e ritrovare la forma, quando tornavo a giocare poi tornavo nuovamente fuori per questi problemi ma ora voglio stare tranquillo e ripartire da questa doppietta per fare tanti gol fino alla fine. Abbiamo avuto tanti problemi con gli infortuni che ci hanno penalizzato, spero che questo sia un punto di partenza per un finale di stagione molto bello per conquistare gli obiettivi che abbiamo. Gioco a calcio per vivere serate come questa”.

Foto: Twitter Atalanta