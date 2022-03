Muriel è tornato: doppietta e 3-2 Atalanta. A segno anche Malinovskyi

Gol e spettacolo prometteva e gol e spettacolo è stata la partita tra Atalanta e Bayer Leverkusen, andata degli ottavi di finale di Europa League.

Partita con ritmi altissimi e con l’Atalanta che certamente può recriminare per un successo di un solo gol, viste le enormi occasioni da gol create.

A passare per primi sono i tedeschi all’11’ con Aranguiz. La risposta dell’Atalanta però è veemente.

Malinovskyi si carica la squadra sulle spalle. L’ucraino prima insacca la rete dell’1-1, con una dedica al cielo, poi serve l’assist a Muriel al 25′, per il vantaggio della Dea nel giro di due minuti.

Nella ripresa, pronti via, Muriel trova il tris. Prima doppietta in stagione per il colombiano, che fissa il risultato sul 3-1.

Qui l’Atalanta forse si specchia troppo. Nel giro di 10-15 minuti, gli orobici hanno 3-4 palle gol nitide per trovare il 4-1 e blindare la qualificazione in vista del ritorno.

E il calcio sa essere crudele e sa punirti. Quando il tecnico tedesco stava per cambiare un attaccante e inserire un difensore, per difendere il 3-1, capendo che poteva arrivare una goleada ancora peggiore, arriva la rete del 2-3.

A segnarla al 63′ è Diaby con un bel sinistro a giro.

Un risultato che sicuramente fa contento il Bayer, che dovrà recuperare solo un gol in Germania. L’Atalanta può recriminare ma certamente si è vista una delle migliori versioni della squadra da qualche mese a questa parte e Gasperini può essere contento almeno di questo.

