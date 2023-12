Muriel-Bonfanti, Atalanta avanti 2-0 sul Rakow all’intervallo

L’Atalanta conduce per 2-0 dopo la prima frazione di gioco in casa del Rakow. Il gol per la squadra di Gasperini arriva al primo affondo: Miranchuk porta via il pallone a Kochergin ed imbuca in profondità per Muriel, che salta secco Racovitan e col mancino non lascia scampo a Kovacevic. A metà primo tempo ecco il raddoppio: azione da corner, la difesa del Rakow pasticcia in area piccola e in mischia la Dea fa 2-0. Dapprima il tiro di Del Lungo viene salvato sulla linea, ma Bonfanti è il più veloce a ribadire in rete. Grande emozione per il difensore, all’esordio da titolare con la maglia nerazzurra. Prima del duplice fischio ci sarebbe anche spazio per il tris: Pasalic imbuca per il solito Muriel, che tenta un altro super gol di tacco ma questa volta manda il pallone alla base del legno alla sinistra del portiere. Termina così 2-0 in favore dell’Atalanta la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Atalanta