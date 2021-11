Muriel: “Bello tornare in Nazionale, mi sento molto bene fisicamente”

Direttamente dal ritiro della Colombia, l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha parlato così riguardo le proprie condizioni fisiche in conferenza stampa: “Sono felice di essere di nuovo qui. È una grande motivazione per tornare in Nazionale, ritrovare i miei compagni di squadra dopo essermi perso le ultime gare. Stare fuori mi ha fatto arrivare motivato e desideroso. Fisicamente sono arrivato molto bene. Questi mesi in cui sono stato fermo per infortunio e le settimane successive mi sono servite molto per lavorare sulla parte fisica, ritrovare la giusta forma. Con i minuti che ho giocato mi sento in gran forma”.

🇨🇴 Rueda de prensa Selección Colombia

🗣 Luis Muriel: "Físicamente llego muy bien, este par de meses que estuve parado me sirvieron para trabajar la parte física, recuperar la forma. Estas últimas semanas con los minutos que jugué, me siento bien"

