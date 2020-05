Muore per arresto cardiaco il 21enne Perfection, calciatore ex Roma Primavera

“L’AS Roma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore”, con questa nota la Roma ha annunciato la scomparsa di Jospeh Perfection, giovane calciatore in passato nella formazione della Primavera giallorossa e arrivato in Italia nel 2014, per arresto cardiaco. Il classe 1998 camerunese ha giocato anche nel Vicenza e da gennaio era al Gaz Metan Media, società del campionato romeno.

Foto: Roma Twitter