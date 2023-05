Mundo Deportivo, Xavi punta due top per il dopo Busquets

In casa Barcellona continuano i festeggiamenti per la conquista della Liga. Una stagione che ha riportato i blaugrana in vetta al campionato ed ha sancito il primo trofeo del nuovo ciclo, ricco di nuova linfa in campo e nella guida tecnica. Xavi ha saputo orchestrare al meglio un gruppo di giovani talentuosi con l’aiuto di qualche elemento di esperienza. Mancherà nella prossima stagione l’apporto di Sergio Busquets, uno dei senatori del Barça, che lascerà dopo quindici anni. Mundo Deportivo lancia i possibili nomi per sostituire il mediano spagnolo: il preferito da Xavi sarebbe Joshua Kimmich del Bayern Monaco. Il centrocampista classe ’95 potrebbe aggiungere ulteriore classe e formare un ottimo trio con Pedri e De Jong. Un’ ulteriore occasione potrebbe essere İlkay Gündoğan del Manchester City. Dopo una stagione che potrebbe rivelarsi trionfale, il centrocampista tedesco potrebbe essere alla ricerca di nuovi stimoli. Rimane aperto il casting per il post Busquets per continuare il processo di rinascita del Barça avviato da Xavi.

Foto: Instagram Busquets