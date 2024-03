Mundo Deportivo su Sarri: “Un altro allenatore con il DNA da Barça sul mercato”

Maurizio Sarri – come vi avevamo anticipato – ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Lazio. Una notizia che ha fatto velocemente il giro del Mondo. Tanto che il Mundo Deportivo gli ha dedicato un titolo: “Un altro allenatore con il Dna del Barça sul mercato dopo le dimissioni in Italia”, questa l’apertura del pezzo in cui si fa riferimento al tecnico toscano. Per gli spagnoli, dunque, Sarri avrebbe tutte le carte in regola essere il successore di Xavi. Chiaro che al momento è solo una suggestione.

Foto: Twitter Lazio