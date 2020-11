Mundo Deportivo: l’Inter sempre su Junior Firpo

Junior Firpo sta trovando poco spazio nel Barcellona. E dall’altra parte, il club ha bisogno di fare cassa. Ecco perché la cessione del giocatore è un’ipotesi realistica. Secondo il Mundo Deportivo, l’Inter segue la vicenda, è interessata al giocatore per far rifiatare Kolarov e Ashley Young. Il nome non è nuovo, se n’era parlato già durante la scorsa sessione di mercato, ma adesso l’ipotesi si rifà viva per gennaio.

Foto: Mundo Deportivo