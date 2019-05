Mundo Deportivo: l’Atletico ha convinto Hermoso, 5 anni a 3 milioni di euro

Mario Hermoso difficilmente resterà all’Espanyol. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e dopo questa stagione ha attirato su di sé le attenzioni di molti club. Il Paris Saint-Germain è stato uno dei primi a muoversi per il difensore spagnolo, ma ora sembra essere Atletico Madrid in pole. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo i Colchoneros avrebbero trovato l’accordo con la squadra di Barcellona per una cifra di 20 milioni di euro. Al giocatore invece un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione.

Foto: As