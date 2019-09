Mundo Deportivo: in estate il Barcellona ha visionato Haland

Martedì sera, Erling Braut Haland è diventato il primo esordiente in Champions League a segnare una tripletta. Lo ha fatto nella vittoria per 6-2 del suo Salisburgo contro il Genk, e il giorno dopo è stato imitato da Oršić contro l’Atalanta. Il 19enne attaccante norvegese si è preso il palcoscenico internazionale quest’estate durante i Mondiali U20, arrivando addirittura a segnare 9 reti nel 12-0 rifilato dalla sua Nazionale a Honduras. Ebbene, ad assistere a quella partita – come riporta Mundo Deportivo – c’era un osservatore del Barcellona. Chissà come si pentiranno ora in casa blaugrana per non aver affondato il colpo quando ancora poteva arrivare in sordina e sicuramente a molti meno milioni della sua attuale valutazione.

Foto: twitter ufficiale Norvegia