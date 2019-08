Mundo Deportivo: il Bayern sonda la pista Coutinho con il Barcellona

Il Bayern Monaco è una nuova pretendente nella corsa a Philippe Coutinho. Con la chiusura del mercato inglese, il brasiliano ha visto svanire la possibilità di tornare in Premier League. Ora le sue opzioni principali, secondo Mundo Deportivo, sono due: la prima è andare al PSG nell’operazione Neymar-Barcellona, la seconda sposare la causa bavarese. Il Bayern ha sondato la possibile trattativa attraverso alcuni suoi rappresentanti, informatisi sulle condizioni del Barça per la cessione. Il mercato di Bundes finisce il 25 agosto: ci sono ancora due settimane per definire l’affare.

Foto: Marca