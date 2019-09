Mundo Deportivo: fino alla fine Real e Siviglia ci hanno provato per Ansu Fati

A due giorni dalla chiusura del mercato spagnolo, il sedicenne Ansu Fati è diventato il più giovane marcatore della storia del Barcellona. Il classe 2002 ha rinnovato a luglio fino al 2022 con i catalani, che hanno inserito una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Fino all’ultimo momento, però, Real Madrid e Siviglia hanno cercato di strappare il gioiellino di origini bissau-guineane ai blaugrana. Lo riporta Mundo Deportivo, affermando come ci fosse interesse anche da club esteri, ma per questioni burocratiche l’esterno d’attacco non sarebbe comunque potuto uscire dalla Spagna. A vuoto anche l’offensiva delle Merengues e degli andalusi: Ansu è rimasto al Barça ed è entrato indelebilmente nella sua storia.

Foto: Marca