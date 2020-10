Mundo Deportivo: Dest oggi firma col Barcellona

Sergiño Dest ad appena 19 anni diventerà oggi un giocatore del Barcelona. Il giorno della firma sul contratto è arrivato e in Spagna già circolano le prime immagini dell’ormai ex calciatore dell’Ajax con i dirigenti blaugrana. Le ha pubblicate il Mundo Deportivo. Il quotidiano iberico spiega che in giornata l’operazione sarà ufficializzata con una dichiarazione della società in cui verrà chiarito anche l’aspetto economico. Il costo dell’affare si stima intorno a 25 milioni complessivi tra parte fissa e bonus.