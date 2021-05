Mundo Deportivo: Depay al Barcellona solo se resta Koeman

Pare fatto il passaggio di Memphis Depay al Barcellona per la prossima stagione, il giocatore olandese del Lione dovrebbe trasferirsi per un top club europeo, come lui stesso ha dichiarato di voler fare. Secondo il Mundo Deportivo, però, il passaggio al Barcellona dipende dal futuro dell’allenatore Ronald Koeman. L’attaccante sarebbe molto legato all’allenatore connazionale e se le strade tra Barcellona e Koeman dovessero separarsi, allora Depay potrebbe prendere in considerazione l’idea di non andare più in Spagna e ascoltare altre offerte in Europa.

Foto: As