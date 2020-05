Il Mundo Deportivo conferma la nostra tesi: “Lautaro lascia l’Inter solo per il Barça”

“O Barça o nada”. E’ questa la prima pagina del Mundo Deportivo, in edicola oggi, che conferma quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva in merito al futuro di Lautaro Martinez. Circa 40 giorni fa vi avevamo avvertito che sarebbe stata una cosa seria, a dispetto di chi sosteneva che la situazione era di calma piatta o qualcosa del genere. L’offerta è irrinunciabile: come anticipato, l’entourage di Lautaro ha raggiunto un accordo totale con i catalani per una cifra di circa 13 milioni a stagione più bonus. Gli agenti di Lautaro hanno comunicato al Barcellona di aver accettato l’offerta, chiedendo di trovare una soluzione con l’Inter. E ora dalla Spagna confermano la nostra tesi: “L’argentino ha deciso che lascerà l’Inter solo per il Barcellona; altrimenti, non si muoverà”, scrive il Mundo Deportivo, a conferma che quella che chiama in causa i Blaugrana è l’unica pista da tenere in considerazione per il futuro del Toro.

Foto: Twitter ufficiale Inter