Mundo Deportivo: Beckham vuole portare Suarez in MLS

Il patron dell’Inter Miami, squadra che milita nella massima serie statunitense, David Backham non avrebbe abbandonato l’idea di portare il pistolero Luis Suarez negli states. L’ex stella di United e Real Madrid, già nella scorsa stagione, aveva sondato il terreno quando l’attaccante lasciò il Barcellona prima di accasarsi con l’Atletico Madrid. Il contratto di Suarez con i colchoneros scadrà nella prossima estate con Beckham pronto a tornare alla carica per portare l’uruguaiano in MLS. FOTO: Twitter Atletico Madrid