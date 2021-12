Mundo Deportivo: Barcellona su Vlahovic se non arriva Haaland

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante, presumibilmente per il mercato estivo, da regalare al tecnico Xavi per rinforzare il reparto offensivo. Il sogno blaugrana è certamente Erling Haaland ma l’operazione per il norvegese, nonostante i buoni rapporti tra Laporta e Raiola, è economicamente importante. Se dovesse fallire il colpo per l’attaccante del Borussia Dortmund il Barcellona virerà con decisione su Dusan Vlahovic, a prescindere che possa arrivare Morata a gennaio. FOTO: Twitter Fiorentina