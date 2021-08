Mundo Deportivo: “Barcellona, obiettivo rinnovo Messi prima del Gamper”

L’edizione odierna di Mundo Deportivo tratta la tematica del futuro di Lionel Messi. Il quotidiano spagnolo riferisce che l’obiettivo del Barcellona sarebbe quello di far firmare il rinnovo alla Pulga prima dello svolgimento del Trofeo Gamper, previsto domenica 8 agosto. Cruciale, al contempo, sarà risolvere la questione degli esuberi. Ci sono, infatti, diversi giocatori che non rientrano nei piani di Ronald Koeman. Una loro cessione consentirebbe al club blaugrana di diminuire la massa salariale che in questo momento impedisce l’affondo per il rinnovo del numero dieci argentino.

Foto: Instagram Messi