Mundo Deportivo: Barcellona, nessun accordo sul nuovo contratto di Busquets

Ancora nessun accordo tra Sergio Busquets e il Barcellona per rivedere l’ingaggio. Il capitano aveva aperto alla possibilità di aiutare il club, viste le enormi difficoltà a registrare i nuovi acquisti poiché fuori dai parametri imposti da LaLiga. Il giocatore, come riportata Mundo Deportivo, è favorevole al differimento dell’ingaggio ma non alla decurtazione, poiché lo stesso Busquets, assieme ai compagni di squadra, aveva già accettato di scontare al Barcellona il 12% dello stipendio in tempi di pandemia. Anche la scorsa stagione il centrocampista aveva deciso di rinunciare ai bonus. In caso di differimento dell’ingaggio sarà necessario rinnovare il contratto in quanto a scadenza nel 2023.

Foto: Twitter Barcellona