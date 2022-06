Multiproprietà, la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso di De Laurentiis

Nuovo aggiornamento della questione multiproprietà riguardante Napoli e Bari: come apprendiamo da gazzetta.it, la Corte d’Appello della Figc ha respinto il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis in qualità di amministratori delegati di Napoli e Bari. Oggetto della discordia era (ed è) la norma federale che impone alle società coinvolte di risolvere i casi di multiproprietà entro l’inizio della stagione 2024-2025. Il verdetto conferma le decisioni del primo grado e ora, si legge, i De Laurentiis, assistiti dall’avvocato Mattia Grassani, faranno ricorso al Collegio di garanzia del CONI per l’ultimo grado della giustizia sportiva. Poi ci sarà eventualmente la giustizia amministrativa con TAR e Consiglio di Stato. Qualora tutti i risvolti fossero negativi, la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a cedere uno dei due club entro il 30 giugno 2024.

Foto: sito Napoli