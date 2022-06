Muller: “Vorrei che Lewandowski restasse. Anche Ribery voleva andare al Real. Poi è andato via a fine carriera”

Thomas Muller, centrocampista offensivo del Bayern, ha parlato a The Kicker, analizzando anche l’addio di Lewandowski al Bayern.

Queste le sue parole: “Vorrei che Lewandowski restasse. Abbiamo vissuto tanti momenti simili in passato; ricordo per esempio la voglia di Franck Ribery di trasferirsi al Real Madrid. Una cosa è certa: chiunque sia sotto contratto per il Bayern Monaco, dal primo settembre vorrà giocare bene, perché nessuno si diverte a giocare male”.

