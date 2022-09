Muller: “Spero che l’accoglienza per Lewandowski sia calorosa. Ha fatto tanto per il Bayern”

Thomas Muller si prepara a ritrovare, e affrontare, Robert Lewandowski. I due hanno vissuto tanti momenti insieme quanto entrambi vestivano la maglia del Bayern Monaco. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona, il trequartista tedesco ha dichiarato: “Lewy ha fatto molto per il club e spero che l’accoglienza sia calorosa. Non so però come si comporteranno i tifosi nei suoi confronti. Esprimeranno le loro emozioni liberamente”.

Foto: Twitter Germania