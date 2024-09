Muller sempre più uomo Bayern: 152 presenze in Champions. Battuto il record di Xavi

Thomas Müller scrive un’altra pagina di storia. Con la sfida vinta ieri sera dal Bayern Monaco per 9-2 contro la Dinamo Zagabria, il calciatore tedesco ha collezionato la presenza numero 152 in Champions League con la maglia del club bavarese. Il tedesco ha battuto il record che apparteneva a Xavi, ovvero quello del maggior numero di presenze in Champions League con la stessa maglia. Lo spagnolo del Barcellona si era infatti fermato a 151 presenze.

Foto: Instagram Bayern