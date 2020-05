Muller scherza: “E’ stato emozionante tornare a giocare, anche se farlo alle 19.00 è un po’ da vecchi”

Anche Thomas Muller ha commentato la gara vinta con l’Union Berlino ai microfoni di SKY Sport Deutschland: “Sono arrivati ​​i tre punti. Lo abbiamo fatto. All’inizio abbiamo giocato un po’ la partita come voleva l’Union, un sacco di palle lunghe e nessun passaggio. Ripresa? E’ stato emozionante. Un po ‘come alla prima giornata. Siamo stati informati su come sarebbe stata la situazione, ci siamo occupati tutti in modo molto professionale. Naturalmente, mi sa un po’ di vecchi signori giocare alle 19:00. Ma non appena la palla rotola, l’attenzione è lì. Le esultante? Certo che cerchi di mantenere la distanza. Se hai un breve contatto va bene. Si fa molto per garantire che non ci siano infezioni. Penso che noi calciatori siamo sotto una lente di ingrandimento più attenta rispetto al resto della Germania.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco