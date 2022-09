Muller sbotta: “Non mi importa che martedì c’è il Barcellona. Sono arrabbiato, non sbagliavamo 3 gare di fila un Bundesliga da anni”

Thomas Muller, bandiera del Bayern Monaco, ai microfoni della Bild ha commentato il terzo pareggio di fila dei bavaresi in Bundesliga, ammettendo di essere deluso e arrabbiato per questo risultato.

Queste le sue parole: “Sono arrabbiato per la prima volta in questa stagione, arrabbiato con noi stessi. Non sbagliavamo 3 gare di fila in campionato da anni. Se vogliamo vincere tutte le partite, e questo è il nostro obiettivo, allora dobbiamo andare fino alla fine. Non importa se abbiamo una grande partita infrasettimanale. Con la nostra situazione attuale, devi dare il massimo fino alla fine. Devo dire: se vogliamo tornare in cima alla classifica il prima possibile, ed è questo il nostro obiettivo, allora dobbiamo dare un’occhiata a noi stessi”.

Foto: sito Uefa