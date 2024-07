Muller: “Potrebbe essere stata la mia ultima partita in Nazionale. Ci penserò bene e tra 2-3 giorni deciderò”

Thomas Muller potrebbe dire addio alla Nazionale tedesca. Dopo l’addio di Toni Kross, che ha giocato la sua ultima gara in carriera, anche il trequartista del Bayern Monaco, classe 1989, potrebbe lasciare, almeno la Nazionale.

Alla Bild ha così parlato: “Realisticamente, è possibile che oggi sia stata la mia ultima partita per la Germania. Ne parlerò con l’allenatore della nazionale ora, forse domani o nei prossimi giorni. Abbiamo un rapporto molto stretto”.

Anche in occasione dell’uscita ad Euro 2024, comunque, Müller ha ribadito il suo credo: “Non mi ritirerò e non dirò che non giocherò per la Germania. Ma ovviamente potrebbe essere che io e l’allenatore (Nagelsmann) decidiamo di fare qualcosa di più sensato”.

Foto: twitter Germania