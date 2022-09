Müller: “Non vediamo l’ora di giocare contro il Barcellona. E non solo per Lewandowski”

Intervistato dalla Bild, Muller non ha nascosto la propria voglia di giocare presto contro il Barcellona, e incontrare così il suo ex compagno, Robert Lewandowski. Il classe ’89 ha spiegato: “Il Barcellona? Non vediamo l’ora arrivi la partita, non solo per Robert ma perché è sempre bello giocare contro la squadra blaugrana. Abbiamo ancor più voglia di affrontarli in virtù del modo in cui entrambe abbiamo iniziato la Champions League, sarà un match speciale per il nostro girone”.

Foto: Sito Uefa