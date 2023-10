Müller: “Non sapevo cosa sarebbe successo dopo l’eliminazione dal Mondiale, ma poi ho deciso di restare”

Thomas Müller, centrocampista offensivo del Bayern Monaco, ha parlato dal ritiro della Germania, parlando anche dell’ultimo sfortunato Mondiale in Qatar. Ecco le sue parole:

“Il momento dell’eliminazione è stato molto duro. Conoscevo la situazione, i meccanismi dopo i brutti tornei. Al centro dell’attenzione i giocatori che sono lì da molto tempo. I capitani devono assumersi la responsabilità. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo. Non sapevo se la mia intervista sarebbe stata l’ultima, quindi ho colto l’occasione per salutare tutti. Forse è stato un po’ egoista da parte mia. Ma poi ho deciso: finché sono un calciatore professionista e scenderò in campo ogni giorno per il mio club, sarò a disposizione anche per la Nazionale”.

Fonte: Express