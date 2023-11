Muller: “Non mi ritirerò nel 2024. Voglio giocare almeno un altro anno”

Thomas Muller bandiera del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, annuncia che non si ritirerà nel 2024. L’attaccante tedesco ha il contratto in scadenza con il Bayern nel giugno 2024, ma i suoi piani non sono quelli di lasciare il calcio. ‘‘Voglio giocare almeno un altro anno, non mi ritirerò nel 2024″, ha detto alla Bild.

“Al momento sto bene, mi alleno bene, mi diverto. Quindi escludo che io possa ritirarmi nel 2024”.

Foto: Instagram Muller