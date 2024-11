Muller: “L’Atalanta è una candidata per lo Scudetto e andrà avanti in Champions”

Hansi Muller, ex calciatore dello Stoccarda in vista del match tra l’Atalanta e il club tedesco ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Difficile prevederlo, la squadra di Hoeness ha dimostrato di saper fare miracoli e grandi prestazioni come contro la Juventus e il Real Madrid e poi di faticare in campionato come contro l’Holstein Kiel, pur vincendo, e l’Hoffenheim”.

Sull’Atalanta: “Sta facendo un capolavoro. Gasperini è un maestro in questo. Continua a migliorare i giocatori ogni anno e a produrre un calcio spettacolare. Napoli? Partita fantastica. Dopo un successo del genere credo che l’Atalanta diventi una delle candidate per lo scudetto. Non si deve nascondere”.

Su Gasperini: “Cosa mi piace? La personalità. Gioca “aperta” e il suo essere offensiva è rischioso ma calcolato”.

Sullo Stoccarda: “L’idea di Hoeness di giocare sempre e di non chiudersi. Chiaro che però le differenze ci sono nella maturazione e nelmodo di sviluppare il gioco. Gasperini ci lavora dal 2016, Hoeness solo da una stagione, anche se all’esordio è riuscito subito a portare lo Stoccarda al secondo posto in Bundesliga. Per questo lo ritengo un fenomeno”.

Foto: sito Stoccarda