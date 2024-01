Muller: “Il rinnovo fino al 2025? Motivato dalla finale di Champions a Monaco”

Thomas Muller ha rinnovato prima di Natale con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2025. Una data non casuale, visto che è dopo la finale di Champions, che in quell’anno si giocherà proprio all’Allianz Arena e che è nel mirino del club.

Queste le parole del tedesco: “Per me ora è ulteriormente liberatorio sapere che il mio futuro sportivo è già stato chiarito e posso concentrarmi completamente sul calcio. Amo la competizione e la voglia di vincere è più forte che mai. Anche la finale di Champions League a Monaco nel 2025 è una grande motivazione. Con l’anima del Bayern, è un sogno e anche realizzabile. Abbiamo la possibilità di presentarci come grandi padroni di casa e di celebrare insieme una festa del calcio davvero bella”.

E c’è un pensiero ai Mondiali del 2006, organizzati proprio in Germania, col sognò che si spezzò in semifinale contro l’Italia: “Forse potremo, come nel 2006, entrare positivamente nel torneo e poi crescere con il sostegno del pubblico tedesco”.

Foto: Instagram Muller