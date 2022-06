Muller: “Il calcio tedesco è indietro in termini di budget, nemmeno il Bayern attira stelle di prima grandezza”

Thomas Muller, trequartista/seconda punta del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Mitgliedermagazin 5: “Il Bayern attualmente ha un vantaggio a livello nazionale, ma a livello internazionale siamo indietro in termini di budget e anche in termini di competitività. Ad essere onesti, nemmeno il Bayern è mai riuscito ad attirare stelle di prima grandezza. Jean-Pierre Papin era in fase discendente e Arjen Robben è arrivato in modo particolare. Abbiamo sempre costruito da soli le nostre stelle, il che è positivo. Ad esempio, sono stato felice della vittoria dell’Eintracht in finale di Europa League e del Lipsia in semifinale. Dobbiamo diventare un campionato più appetibile a livello internazionale e tutti devono lavorare sodo per questo“.

Foto: Twitter Bayern Monaco