Muller: “Dovessimo uscire con il Salisburgo sarebbe una stagione negativa”

Thomas Muller , centrocampista offensivo del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Salisburgo, con i bavaresi che devono vincere dopo l’1-1 dell’andata.

Queste le sue parole: “Nella gara d’andata abbiamo visto di cosa siano capaci i nostri avversari, soprattutto davanti al loro pubblico. Non è andata come pianificato ma siamo fiducioso: sappiamo cosa attenderci e non li sottovalutiamo. Dobbiamo e vogliamo raggiungere il prossimo turno se dovessimo farcela, la stagione potrebbe diventare una buona stagione di successi, visto che comunque in campionato siamo primi. In caso contrario, se dovessimo venire eliminati, non sarebbe una buona stagione per il Bayern. Però non ci penso e non sono preoccupato: domani dobbiamo solo pensare a vincere e qualificarci per i quarti di finale”.