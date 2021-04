Muller: “Dobbiamo segnare velocemente ed evitare gli errori commessi all’andata”

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa assieme al tecnico Flick alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il PSG: “Cercheremo di evitare, nonostante la nostra filosofia offensiva, la nostra mentalità offensiva. Attaccheremo in modo normale, forse un po’ meno liberi rispetto a se fossimo in vantaggio e cercheremo di limitare i rischi.. Tutti sanno che punteremo a segnare il più velocemente possibile ma non ci limiteremo solo ad attaccare. Dovremo essere più efficienti rispetto al match d’andata quando abbiamo creato con 31 occasioni. Detto questo non sappiamo come andrà il match: possiamo solo analizzare cosa non è andato la scorsa settimana. Una gara dalla quale abbiamo imparato molto”.