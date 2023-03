Muller: “Col PSG ci giochiamo tutto. Mbappé? E’ il pericolo principale. Nella gara di andata cambiò la partita”

Thomas Muller, centrocampista offensivo e bandiera del Bayern Monaco, si proietta già alla sfida di mercoledì, quando ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions contro il PSG.

Queste le sue parole nella rubrica Muller-Mail, sui canali ufficiali del club: “Mbappé sarà il pericolo principale contro il PSG. Quando è entrato in campo ha subito dimostrato le sue qualità nella gara di andata. Era una gara che stavamo dominando, loro non avevano creato pericoli, poi entrato lui, nei 20 minuti finali ci ha messo in difficoltà. Ma non dovremmo perdere di vista la realtà: una delle sue azioni più pericolose è stata il gol in fuorigioco. Un giocatore come lui si trova sempre nel posto giusto per segnare. Ovviamente è un pericolo assoluto, forse attualmente il giocatore che fa più la differenza. Credo sia unico avere in rosa i primi due giocatori più forti del mondo. A Monaco ci giocheremo tutto, siamo pronti”.

Foto: sito Uefa